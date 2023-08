Das große oder kleine Geschäft ist nicht unbedingt ein angenehmes Thema, über das jeder gerne spricht. Unbestritten dagegen ist, dass der jederzeit mögliche Gang auf die Toilette an Bord ein Vorzug ist und daher jeden tangiert. Neben der wichtigen Frage, welcher der Sanitärzusätze nun am besten für den Fäkalientank und die Umwelt geeignet ist, kommt auch der richtigen Pflege des mobilen WCs besondere Bedeutung zu. Immerhin hausen Camper oft mehrere Wochen Tür an Tür mit ihrem Lokus.

Gerüche und unschöne Ablagerungen gilt es daher zu vermeiden – auch um die Lebensdauer der Badprodukte zu verlängern, die oftmals aus anfälligerem Material als im heimischen Badezimmer bestehen. Besitzer eines Caravans mit Banktoilette sind ein wenig im Vorteil und haben es bei der Reinigung einfacher als Besitzer mit freistehender, drehbarer Schüssel. Schlanke, biegsame Arme und Hände sind hier von Vorteil, da der Spalt zwischen Kloschüssel und Wand oft sehr knapp bemessen und schwer erreichbar ist.