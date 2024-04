Frühbucher-Tarife, Club-Rabatte und Last-Minute-Buchungen

Obwohl die Buchungsfenster seit langem geöffnet sind, gibt es noch massenhaft Passagen über alle Meere. Allerdings sind die Frühbuchertarife oft schon ausgeschöpft. Das ist von Reederei zu Reederei aber recht unterschiedlich. Die Komplexität einer Buchung vereinfachen Portale im Internet, die oft ganz Europa abdecken. Wenn die Eckdaten von Gespann und Personen einmal eingegeben sind, kann meist die Route oder der Termin geändert und die Preise verglichen werden. CCC checkte im letzten Jahr verschiedene Plattformen und war zwar von keiner 100-prozentig überzeugt, aber der ADAC bot hier jedoch die fairste Lösung.

Es muss immer berücksichtigt werden, dass diese Plattformen Geld verdienen müssen und somit ihre besten Partner oft gern nach vorne stellen. Daher ist es manchmal gar nicht schlecht, sich direkt auf den Seiten der Reedereien schlau zu machen. Die Plattformen bieten dabei eine gute Hilfe bei der Suche.

Scandlines beispielsweise hat im letzten Jahr zahlreiche Neuerungen in ihrer Preisstruktur vorgestellt. Wichtigste Veränderung ist die Abschaffung der Abfahrtsbindung. Passagiere können also den Tag ihre Fährfahrt bestimmen, brauchen sich aber zeitlich nicht festzulegen. Scandlines gewährt ebenfalls einen Rabatt von fünf Prozent auf alle Ticketpreise bei Online-Buchungen. Das bedeutet etwa, dass für die Strecke Puttgarden–Rødby ein Early-Booker-Ticket in der Hauptsaison für 59 Euro zu bekommen ist, das Flex-Ticket für 132 Euro.

Einige Reedereien bieten Club-Mitgliedern von ADAC, ACE oder CCI (Camping Card International) oftmals Rabatte bis zu 25 Prozent. Anek Lines Italia lockt mit 25 Prozent auf Fahrzeuge aller Kategorien einschließlich Camping an Bord, wer nicht in der Hauptsaison reist. Manche Reedereien bieten ebenfalls Ermäßigungen für Senioren, Familien oder Kinder, in der Nebensaison auch kurzfristigere Pauschalsonderangebote.

Bieten Reedereien Tag- und Nachtfahrten an, sind die Strecken tagsüber oftmals günstiger. Zum einen ist der Grundtarif günstiger – verständlich, da der Tag auf See einen Urlaubstag verschlingt – und der Reisende kann sich in vielen Fällen eine Kabine sparen und sich mit einem Pullmansitz begnügen. Gerade bei kürzeren Strecken ist diese Variante attraktiv. Bedenken Sie jedoch: Bei einer längeren Passage zum Beispiel Richtung Griechenland ist die Nachtfähre oftmals die komfortablere Variante: Sie kommen entspannt und ausgeschlafen an und gewinnen noch einen Urlaubstag.

Heutzutage keine Option mehr ist die Last Minute Buchung am Hafen. Als Spontanpassagier bekommt man kein günstiges Ticket, denn, wenn es noch vorhandene Restplätze gibt, werden diese, wie es mittlerweile auch bei Flugreisen der Fall ist, nicht mehr verbilligt angeboten und bei hoher Nachfrage muss man darüberhinaus lange warten.

Reisende sollten bei der Nutzung ihres Mobilfunkgerätes vorsichtig sein, denn solange sich das Schiff auf dem Wasser befindet, gelten die mobilen Festlandtarif nicht mehr. Auf dem Wasser wird das Telefonnetz durch den internationalen Anbieter Maritime Communications Partner (MCP) abgedeckt, der die mobilen Daten und Telefongespräche via Satellitenverbindung überträgt. Die Aktivierung erfolgt automatisch, sobald die Fähre die Küste verlässt und offene See erreicht. Hier können enorme Kosten anfallen, daher sollten Sie mit längeren Telefongesprächen lieber warten, bis Sie wieder festen Boden unter den Füßen haben, oder das WLAN der Fähren benutzen.