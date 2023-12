Heizlüfter: Zusatzheizer beim Camping

Was kostet es eigentlich, den Caravan mit Gas zu heizen? Die Trumatic S 3002 P kann eine maximale Leistung von 3.400 Watt abgeben. Der Gasverbrauch läge dann bei 280 Gramm pro Stunde. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 150 g/h wären das 3,6 kg Gas in 24 Stunden. Im tiefen Winter können das laut Truma-Kalkulator aber schon auch mal 7 kg beim Dauerlauf der Heizung werden. Die Wahrheit liegt also irgendwo dazwischen und um auf vergleichbare Zahlen zu kommen, nehmen wir den Mittelwert von 5 kg am Tag. Die 11 kg- Gasflaschen kosten bei Hornbach derzeit im Tausch 27 Euro. Ergo kostet das Heizen mit Gas am Tag knapp 12 Euro.