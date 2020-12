Wintercamping mit dem Wohnwagen

Wintercamping: Planung und Vorbereitung

Wer in der kalten Jahreszeit mit dem Wohnwagen reisen möchte, muss so einiges beachten. Daher erfordert die Planung und Vorbereitung mehr Zeit als beim Camping im Sommer. Natürlich hängt das auch vom Urlaubsziel ab und davon, was der Camper dort unternehmen möchte. Wer beim Wintercamping Skifahren, Langlaufen oder Schneeschuhwandern will, muss nicht nur die nötige Ausrüstung einpacken, sondern auch an Gewichtsgrenzen denken, die Anhänge-, Stütz- und Dachlasten vorgeben – sowohl beim Zugfahrzeug als auch beim Caravan.

Zudem ist bei der Planung der Reise zu beachten, dass nicht alle Campingplätze im Winter geöffnet haben. Infos zu offenen Plätzen gibt es im Internet oder in den Campingführern von ADAC, ACSI, ECC und DCC. Im ADAC-Campingführer beispielsweise weist das Piktogramm „Schneekristall“ auf alle Wintercampingplätze hin, die in den Wintermonaten geöffnet sind und sich für einen aktiven Winterurlaub eignen.

Tipp: Wer auf Nummer sicher gehen und sich erst mal an das Wintercamping herantasten will, sucht sich einen Campingplatz aus, der die notwendige Infrastruktur vorhält. Dazu zählt zum Beispiel ein Stromanschluss direkt auf der Parzelle oder die Möglichkeit des Gasflaschen-Tauschs direkt am Platz.

Hat man das Ziel fixiert, geht es an die Reservierung und die Routenplanung.