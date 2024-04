Camping Tirol - Vielfalt im Herzen der Alpen

Freizeitvergnügen für jeden Geschmack

Im Tiroler Oberland mit seinen mächtigen Dreitausendern und im sonnenverwöhnten Osttirol, Heimat der höchsten Berggipfel des Landes schlägt das Herz eines jeden Outdoorfans schneller. Wer dagegen lieber einen bunten Mix aus Naturerlebnissen, Freizeitspaß und Kultur möchte, der ist in der Ferienregion in und um Innsbruck bestens aufgehoben. Und ganz oben auf der Beliebtheitsskala von Familien steht das Tiroler Unterland mit seinen Seen, geschichtsträchtigen Orten und einem abwechslungsreichen Angebot an Spiel, Spaß und Action. Wandern, radfahren, mountainbiken, klettern oder sogar paragleiten ist hier ebenso möglich wie ein relaxter Sommertag an einem der Tiroler Seen.