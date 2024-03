Welche Faktoren definieren Premiumqualität? Die Schwemme an LiFePO4-Batterien aus Fernost ist kaum zu überblicken. Vielleicht bemühen wir einmal mehr die Weisheit des englischen Sozialphilosophen John Ruskin: „Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhalten.“ Oder anders ausgedrückt: Wer (zu) billig kauft, kauft zweimal. Gute LiFePO4-Akkus haben ihren Preis. Und jedes Bauteil, ob Bluetooth-Dongle oder Heizung, muss bezahlt werden.

Es liegt zumindest die Vermutung nahe, dass ein Hersteller an anderer Stelle sparen muss, um vermeintlich topausgestattete Batterien zum selben Preis anbieten zu können. Weder eine APP noch eine integrierte Heizung sind zwingend Qualitätsmerkmale. Wer Qualität sucht, sollte in erster Linie bei Herstellern suchen, die sich über Jahre einen Namen in der Branche gemacht haben und in einigen Jahren hoffentlich noch da sind, um Garantie- oder Serviceanfragen entgegenzunehmen.

Doch welche Produktmerkmale zeichnen eine gute Batterie aus? In erster Linie sollten Interessenten den Hersteller prüfen: Informiert er detailliert über Batterietechnik und Produkte auf seiner Website? Bietet er in Deutschland einen Service an? Wie sieht es mit Garantieleistungen aus? Stellt er Sicherheitsdatenblätter für seine Akkus zur Verfügung?

Wer einige Batterien in die engere Auswahl genommen hat, sollte technische Daten vergleichen. Experten bescheinigen dem maximal möglichen Dauerentnahmestrom ein Gütesiegel für hohe Qualität einer Batterie – denn im Alltag wird er bei Hochstromanwendungen das schwächste Glied in der Kette sein. Wer für seine 230-Volt-Verbraucher viel Energie vom Wechselrichter abfragt, sollte darauf vertrauen können, dass seine Batterie nötige Ströme auch liefert.

Doch aufgepasst: Die Datenblätter einiger Batteriehersteller füllen vollmundige Versprechungen, die nicht unbedingt die tatsächliche Leistungsfähigkeit der Energieträger widerspiegeln. Daher gilt: Schon beim Kauf mit Blick auf den möglichen Dauerentladestrom ein solides Puffer einkalkulieren.

Nicht verwechseln: Während die Batterie den „Maximalen Dauerentladestrom“ (je nach Hersteller) nur für ein, zwei Minuten toleriert, muss sie den „Dauerentladestrom“ quasi bis zur völligen Entladung liefern. Und um ernüchternden Überraschungen auf der ersten Reise zu vermeiden: Es lohnt nach den ersten vier, fünf Zyklen „Aufwärmzeit“ ein Belastungstest. Wenn es Ihr Wunsch ist, das Induktionskochfeld über 30 Minuten bei 1.500 Watt laufen zu lassen oder auch nur den Föhn bei 1.500 Watt für 10 Minuten, dann muss die Batterie einen Dauerentladestrom von etwa 125, in der Realität sogar bis 140 Ampere (1.600 Watt/13 Volt) tolerieren. Denn zur Leistungsabfrage addieren sich noch Spannungsverluste (Kabel) und Verluste im Wechselrichter. Testen Sie die neu erworbene Batterie. Das Prozedere sollte sie übrigens auch bei 50 Prozent Ladezustand anstandslos tolerieren. Der Batteriecomputer informiert über den tatsächlich fließenden Entladestrom.

Versagt die Batterie? Zeit für den Umtausch. Oder eine zweite, parallel geschaltete Batterie – denn durch diese halbieren sich Lade- und Entladestrom. Ein Aspekt, den Besitzer einer LiFePO4 berücksichtigen sollten, die gerne die Kapazität erweitern wollen und gleichzeitig von einem stärkeren Ladegerät (verkürzte Ladezeiten) und höheren Entladeströmen (Verbraucher Wechselrichter) profitieren wollen. Doch aufgepasst: Beim Parallelschalten von LiFePO4-Akkus muss man sich an klar definierte Spielregeln halten. Welche das sind? Das lesen Sie hier: