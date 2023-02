Willi Bretis aus St. Andrä in Kärnten fertigt Matratzen auf Maß – entweder auf Grundlage einer Zeichnung, einer Schablone oder eines CAD-File. Schon 2005 hat ihn geärgert, dass man in einer Jacht an den Stauraum unter der Matratze nicht gut hinkommt, wenn noch ein lästiger Lattenrost im Weg ist. Daraus entstand die Idee, alles in einem Stück zu fertigen und damit auf den Markt zu gehen. Das hat hervorragend geklappt und seine Flexima ist mittlerweile in der EU, in den USA, in China und in Japan patentiert. Im nautischen Bereich hat Flexima an die 60 Händler quer über die Erdkugel verstreut – nun soll der Markt der Freizeitfahrzeuge erschlossen werden. Aus der Garage ist mittlerweile eine Manufaktur mit 16 Mitarbeitern geworden.