Der c’joy steht seit 2017 bei Dethleffs für die Freude am Camping. Leicht, nicht übertrieben ausgestattet und klar gestaltet, wendet er sich an Einsteiger und erfahrene Reisecamper, für die Wohnwagen nichts mit Luxus und übertriebenem Komfort zu tun haben. Fünf Grundrisse gibt es, der getestete 480 FSH mit Heckküche, Mitteldinette und Längsbett im Bug ist neu im Programm. Nur 2,12 Meter breit und 1.200 Kilogramm schwer, macht er unterwegs weder am Haken noch am Lenkrad Probleme. Damit empfiehlt er sich schon mal für Anfänger im Gespannfahren.