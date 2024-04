Ein Touring mit fünf Schlafplätzen ist in jedem Fall mal was Neues. Das Schlafdach ist teuer, schafft aber neben dem Doppelbett im zweiten Stock eine Menge Luft nach oben. Das Wohn- und Raumgefühl ist in diesem Touring spürbar anders und großzügiger. Das Schlafdach ohne Bett wäre eine verlockende Idee für zwei, die den Touring wollen, das Mehr an Raum im 630 mögen, die Schlafplätze aber nicht brauchen, für die es eh keine vernünftigen Sitzplätze gibt. Insgesamt verbindet dieser noch einigermaßen kompakte Touring mehr Platz mit dem Charme der Baureihe.