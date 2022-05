Mit der Excellent Edition präsentiert Hobby im mittleren Segment eine neue monochrome Wohnwelt – beinah postmodern in der Erscheinung. Geräumig, hell, stark designorientiert und dennoch gemütlich treten sechs Grundrisse in der Saison an. Einer davon – der Excellent Edition 545 KMF – stellt sich dem Profitest. Der Familiencaravan ist mit französischem Bett im Bug, Mittelsitzgruppe und großem Bad neben dem Stockbett im Heck eingerichtet. Auffällig ist die große Garagenklappe links hinten, die viel Stauraum unter dem Stockbett verspricht.

Der Excellent Edition 545 KMF steigt preislich mit 27.910 Euro ein. Der Testwagen kostet mit einigen komfortablen Extras bis hin zur 12-Volt-Autarkausstattung, Gasumschaltanlage und Markise knapp über 37.000 Euro. Dafür muss die durchschnittliche Familie schon etwas sparen, was die Anspruchshaltung durchaus verschärfen darf.