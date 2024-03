Knaus Yaseo - das Urteil der Profis

Kompakt, pfiffig und schick – ideal für E-Autos oder generell Zugwagen mit wenig Anhängelast, will der Yaseo in erster Linie ein jüngeres Klientel ansprechen und sich mutig der Herausforderung kommender Mobilitätskonzepte stellen. Nun ist der 340 PX zwar leicht, dies aber eher durch Weglassen statt Technologie. Will man einen Caravan mit Komfortausstattung, relativiert sich das schnell. Und wenn es Heizung und Gasanlage als Option gibt, fragt man sich, wie weit die Jandelsbrunner ihrer Gaslos-Idee selbst trauen. Oder der Akzeptanz neuer Ideen bei der Kundschaft.