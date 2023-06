Profitest Dethleffs Aero up 530 ER

In der Preisliste steht der Aero up 530 ER serienmäßig mit 28.900 Euro, was für einen mittelgroßen Einsteigercaravan vor noch gar nicht langer Zeit eine Menge Geld war. Heut ist es immer noch viel Geld, aber kein unüblicher Preis für die Klasse des Aero up. Der Testwagen zeigt nicht nur, was der Aero up als solcher kann, er tritt mit vier Ausstattungspaketen und noch zusätzlichen Extras so ziemlich im vollen Ornat auf.

Mit weißem Glattblech, Alurädern, Winterisolierung, der Combiheizung und mehr kommt er auf fast 9.000 Euro über Listenpreis. Dieses Gesamtpaket ordert nur, wer die speziellen Ausstattungen etwa für den Wintereinsatz wirklich braucht. Für den normalen Campingurlaub ist der Aero up serienmäßig schon gut gerüstet.