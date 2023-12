Der Polar 560 S sieht mit dem blauen Dekor auf Hammerschlagwänden eher unspektakulär aus, er hat es aber in sich. Die starke Isolierung, die aufwendige Heizung und die Belüftungsmöglichkeiten machen ihn zum ausgewiesenen Ganzjahrescaravan. Speziell mit einer Klimaanlage, die bei guter Isolierung natürlich auch weniger arbeiten muss, wenn es draußen heiß her geht.

Auf holzfreien Aufbau und XPS-Isolierung verzichtet der Hersteller, dafür geht jeder Wagen in die Klimakammer und es gibt eine siebenjährige Dichtheitsgarantie. Der Preis hat es auch in sich. Ob dieser Polar die besonderen Qualitäten, die Fans und Freunde skandinavischer Caravans erwarten und schätzen, hat und wie es beim Polar 560 S um das Vorurteil zu skandinavischen Caravans steht, lesen Sie in der Camping, Cars & Caravans Ausgabe 1/24.

