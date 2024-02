Der Videro setzt sich mit hohen Aufsatzteilen und speziellen Akzenten wie der schwarzen Rangierstange schon deutlich erkennbar nach oben ab. Die flachen Rahmenfenster fallen weniger auf, zeigen aber: Auch technisch ist der neue LMC auf der Höhe, inklusive der Erfassung von Füllständen, Reifendruck, Stützlast und Fahrzeugnivellierung per LMC Home-APP. Wobei das Sensorpaket extra kostet. Damit will der neue LMC die neue Maßstäbe in Komfort, Design und Sicherheit setzen.

Das alles hat freilich seinen Preis. Der Paargrundriss 510 E im Test steigt mit 34.900 Euro ein, der Testwagen kostet weiter ausgerüstet bis hin zum Autarkpaket und Mover fast 40.000 Euro.