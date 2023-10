Profitest Sprite Cruzer 475 SR

„Was ist denn das für einer?“ Diese Frage hört man mit einem Caravan von der Insel am Haken öfter. Britische Wohnwagen sind in Deutschland nach wie vor eher exotisch, am typischen dreiteiligen Bugfenster aber auf den ersten Blick als ungewöhnlich erkennbar. Auch die Grundrisse und die technische Ausstattung sind speziell. So beantwortet sich die nächste Frage „Warum kauft man einen britischen Caravan, es gibt doch genug vom Kontinent?“, auf den zweiten Blick fast von selbst.

Wer die besonderen Zuschnitte und die Technik der Briten möchte, bekommt sie nur hier. Und die Sprites bieten durchaus eine ganze Menge Caravan für‘s Geld. Der neue Cruzer 475 SR tritt an, die Frage zu klären, ob ein Sprite Cruzer im Profitest das Preis-Leistungs-Verhältnis auch hinsichtlich der Qualität bestätigen kann.