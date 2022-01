Hobby Beachy 420: Strandgefühl auf Rädern

Wer einen Hobby Beachy etwas kompletter will, kann ihn sich nach den eigenen Ansprüchen ausrüsten. Man kauft jedenfalls nichts, was man nicht braucht. Man kauft das Gefühl von einfach draußen sein – Strandgefühl am Haken sozusagen. Da ist die Einbauküche Nebensache – hat am Strand ja auch keiner dabei.

Das eigenwillige und sehr eigene Konzept braucht denn auch einen sehr eigenen Blick, etwas anders als sonst im Profitest. Die Betrachtung und Bewertung müssen dabei mehr die Frage im Blick haben, kann der Beachy, was er können will, als die Frage, was im Vergleich andere können. Wer sich für dieses Stück Campinggefühl auf Rädern entscheidet, will ja eben genau keine fahrende Dreizimmerwohnung, sondern etwas ganz anderes, leichteres, frei vom technischen Ballast, den wir heute ganz selbstverständlich mit uns rumschleppen.