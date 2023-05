Technisch ist der 490 K ziemlich sparsam ausgerüstet. Der Listenpreis startet so bei knapp 23.000 Euro. Ein kompletter Caravan mit dem Mindestmaß an Komfort, der heutzutage erwartet wird, ist der Familiencaravan aus Sassenberg erst mit dem 3.200 Euro teuren Style-Paket. Unser Testwagen geht mit dem Paket und einer Auflastung auf 1.700 Kilogramm an den Start, was dann insgesamt 26.694 Euro macht.