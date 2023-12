Mit 2.300 Litern Laderaum oder sieben Sitzen und fast eineinhalb Tonnen Anhängelast zeigt sich der kurze Tourneo Connect so großzügig wie sein Cousin aus Hannover, wo Platz, Sitzplätze und Gespannqualitäten gefragt sind. Jedenfalls so weit es nach den Datenblättern geht.

Die Frage, wie das in der Realität aussieht, soll ein Tourneo Connect Titanium 1.5 l Eco- Boost beantworten. Eco-Boost, so heißen bei Ford doch die Benziner? Stimmt. Der 114 PS starke 1.5-Liter-Vierzylinder werkelt als „1.5 TSI“ auch im VW Caddy. Und er bringt seine Leistung im Testwagen per 7-Gang-Automatik über die Vorderräder auf die Straße. Wobei Ford das zwar Automatik nennt, es ist aber das VW-Doppelkupplungsgetriebe.

Aktuell ist der Tourneo Connect allerdings nur mit dem Sechsgang- Schaltgetriebe lieferbar. Schade, auch wenn es für den Dauerbetrieb unter hoher Last nicht optimal ist, unterstreicht das automatisch geschaltete Getriebe im Testwagen das Komfortgefühl bestens. Schon in der zweiten Ausstattungsstufe Titanium ist kein Anklang an die Nutzfahrzeuggene spürbar.