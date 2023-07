Das besondere am Campingbus als Zugfahrzeug ist einfach das „immer dabei haben“. Ganz egal, wohin man fährt, der Kühlschrank und das Bett sind an Bord. Das kann zum einen schon bei Einkäufen bei sommerlichen Temperaturen nützlich sein – aber auch, wenn es auf der sommerlichen Gartenparty ein bisschen später und lustiger als geplant wird. Da schon mit angehängtem Wohnwagen vorfahren, wäre ja Vorsatz.

Auch mit Kindern ist es immer praktisch, eine Küche und ein Schlafzimmer dabei zu haben. Natürlich muss so ein Fahrzeug in den Lebensabschnitt passen. Wer außer im Urlaub mit dem Wohnwagen nichts mit dem Thema zu tun hat, braucht keinen Campingbus. Er ist, wenn er den Platz und die Fahreigenschaften möchte, mit einem normalen Bus besser beraten. Wer allerdings mehr Draußen unterwegs ist, gerne Kurztrips zum Wandern, Radeln oder in schöne Städte macht und sich nicht jedes Mal um einen Stellplatz für den Caravan bemühen möchte, für den ist es schon ganz praktisch.

Vom Fahrverhalten gibt es so gut wie keine Unterschiede zur V-Klasse. Das Aufstelldach macht ein wenig Windgeräusche beim Fahren und der Verschluss müsste mal nachgestellt werden, der Rest ist typisch Mercedes. Der 250d mit 190 PS und 9-Gang-Automatik ist tadellos. Der Vierzylinder mit knapp zwei Litern Hubraum läuft schön leise und begnügt sich – gemütlich bewegt – mit gut acht Litern. Mit bis zu zwei Tonnen am Haken werden es vier bis fünf Liter mehr. Das Fahrverhalten ändert sich auch hier kaum, da der Wohnwagen im Windschatten des Zugfahrzeugs hinterherfährt. Auch der Überblick nach hinten ist durch die erhöhte Sitzposition und die Breite der V-Klasse ausgezeichnet.