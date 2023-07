Tipp des Monats: Camping Biohof Unteregg im Salzburger Land

Camping Biohof Unteregg

Adresse: Biobauernhof Unteregg, Heuberg 6, A-5651 Embach-Lend, Tel.: 0043-6645/581229, GPS-Koordinaten: 47°17‘51“N / 13°1‘43“E, camping.lainer@gmx.at, urlaub@unteregg.at, www.unteregg.at

Öffnungszeiten: Ganzjährig

Campingplatz: 0,3 Hektar, 15 Stellplätze nicht parzelliert, 6 Kabinen mit Dusche, Toilette und Waschbecken, Waschmaschinenbenutzung möglich, Schuhtrockner.

Versorgung: Brötchenservice, Hofladen, Café und Pizzeria in der Nähe, Gästeküche und Aufenthaltsraum, Gartengrill mit Gartenhaus.

Freizeit: Ein echter Mitmach-Bauernhof mit Streichelzoo, Sandkasten, Liegewiese, Bergbauerngolf, das Golfspiel für die ganze Familie mit 11 Stationen an einem über 6 km langen Wanderweg, Reiten, Wandern, direkt am Radweg. Im Winter bietet Embach einen familienfreundlichen Schlepplift, Skibus nach Dorfgastein, Zell am See, Rauris und Dienten.

Service: Ferienwohnung mit Sat-TV, Tiere ganzjährig am Hof, Transferservice Bahnhof. Preise: Stellplatz inklusive 2 Personen 33 Euro, jede weitere Person 6,50 Euro, Hunde 5 Euro.