Neben diesen hält der Platz noch 63 weitere Standplätze für Dauercamper bereit. „In der Sommersaison sollen dann noch drei kleine Fässer dazukommen“, so Julian Hasieber. Bis auf die Zeltplätze verfügt jeder Stellplatz über einen eigenen Stromanschluss. Die Wasserstellen sind über den ganzen Platz verteilt. Außergewöhnlich ist die Aufwertung des Trinkwassers am Platz durch ein natürliches Wasserbelebungssystem: einem natürlichen Verfahren zur Verbesserung der Trinkwasserqualität nach Vorgabe des Naturforschers Johann Grander.

Die Sanitäranlagen sind mit allerlei Komfort versehen. Einzeldusch- und Waschkabinen, behindertengerechte Sanitärräume, sogar Mietbäder inklusive der Endreinigung stehen den Campern hier zur Verfügung. Der Kinderbadebereich ist mit einem Babybad und einem Wickelraum ausgestattet. Ein besonderes Highlight im Winter dürfte die integrierte Fußbodenheizung der Sanitäranlagen sein.

Und auch an den besten Freund des Menschen wurde gedacht. Im überdachten Hundebad mit Hundedusche können Besitzer ihre Vierbeiner abbrausen. Im Winter beheizt, wird es selbst in der kalten Jahreszeit gerne genutzt. Lediglich die Wasserleitungen an den Stellplätzen werden bei Minustemperaturen abgedreht. Gänzlich auf Wasser müssen Camper jedoch nicht verzichten, denn an der frostsicheren Wohnmobilstation kann zu jeder Zeit Frischwasser gezapft werden.

Neben einigen Neuerungen, die noch für dieses Jahr geplant sind, konnte das kostenlose WLAN bereits jetzt schon eingerichtet werden. „Ziel ist es, dass jeder Gast am Platz in Highspeed-Qualität surfen kann“, betont Julian Hasieber. Um den Campern unnötige Fahrten in die Supermärkte der Umgebung zu ersparen, versorgt der Mini-Markt des Platzes seine Gäste hier mit den notwendigsten Dingen des täglichen Bedarfs. Und auch hier haben die neuen Betreiber längst schon eine kleine Veränderung vorantreiben können. „Der kleine Mini-Markt soll von der Produktpalette nachhaltiger und regionaler werden“, so Isabell Lerch.

Wer statt selbst zu kochen doch lieber einmal bekocht werden will, der besucht am besten das platzeigene Restaurant Brunnenstüberl. Dieses bietet hungrigen Gästen saisonale Gerichte der traditionell schwäbischen und allgäuischen Küche. Von deftigen Suppen, zünftigen Schmankerln über hausgemachte Kuchen bis hin zur italienischen Pizza ist für jeden etwas dabei. Direkt über dem Wirtshaus, im zweiten Stock, befindet sich der Wellnessbereich des Campingplatzes, die Relax Alm. Mit drei Saunen, einem Whirlpool und einem Ruheraum ausgestattet, können sich Gäste hier vom stressigen Alltag erholen.

Für die kulturelle Unterhaltung soll in Zukunft Kunst am Platz sorgen. „Wir wollen den künstlerischen Aspekt auf den Platz bringen. Momentan gibt es eine kleine regionale Fotoausstellung eines regionalen Fotografen zu bewundern. Und natürlich wollen wir auch das Programm in der Nebensaison ausbauen, weil das Allgäu das ganze Jahr schön ist“. Davon ist Isabell Lerch überzeugt. Bei all den Neuerungen steht für die neuen Betreiber allerdings eins im Vordergrund. „Der Campingplatz Brunnen ist ein wunderschöner Platz, der über die letzten Jahre von seinen Vorbesitzern schön ausgebaut wurde. Wir wollen den Platz weiterentwickeln, ein paar Modernisierungen durchführen, allerdings soll der Charakter des Platzes erhalten bleiben“.

Auch den kleinen Gästen wird hier einiges geboten. Neben einem tollen Abenteuer-Spielplatz gibt es noch einen Bolz-, einen Basket- und einen Volleyballplatz. Und nicht nur bei Sonnenschein können sich die Kleinen auf dem Platz austoben, auch an verregneten Tagen und in der Winterzeit können sie sich nach Lust und Laune im Indoorspielplatz verausgaben.

Wer trotz des riesigen Freizeitangebotes auf dem Platz Lust auf Entdeckungstouren außerhalb hat, steht im Königswinkel, so heißt diese Gegend des Ostallgäus, vor der Qual der Wahl. Ein absolutes Must-see: Schloss Neuschwanstein, das berühmteste Bauwerk König Ludwigs II., das in einzigartiger Lage auf einem Felsen über der Pöllatschlucht liegt. Das Allgäu lockt natürlich auch durch seine vielen Outdoorsportmöglichkeiten, perfekt für alle Sportfans. Man kann gar nicht aufzählen, was die Umgebung noch so alles bietet.