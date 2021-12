Das ADAC Portal Pincamp listet alle Campingplätze in Europa und hat auch dieses Jahr wieder die beliebtesten Plätze ermittelt. Wichtigste Erkenntnis: Deutschland war bei deutschen Campern wieder am beliebtesten und belegt die Spitzenposition in der Nationenwertung. Doch welche Länder haben es noch in die Top-Liste der beliebtesten Campingplätze in Europa geschafft? Im Gegensatz zum Vorjahr konnten auch die südeuropäischen Länder durch die Lockerungen der Einreisebestimmungen wieder Boden gut machen und erreichen nahezu Vor-Corona-Niveau. Vor allem Italien und Kroatien verzeichneten nach dem Wegfall der Einreisesperren einen regen Zuspruch. Auch Campingplätze in Dänemark waren 2021 sehr gefragt.