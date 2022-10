1. Vital CAMP Bayerbach in Bayern

Zum Wintercamping in der Nähe bietet sich das Vital CAMP Bayerbach an. Es liegt in der Rottaler Hügellandschaft Niederbayerns. In dem vielfach prämierten Fünf-Sterne-Wellness- und Ferienresort können Sie sich verwöhnen lassen. Es gibt eine mediterran gestaltete Wellnesslandschaft mit Thermalhallenbad, Saunen, Kosmetikstudio und eine Praxis für Physiotherapie. Bayerische Spezialitäten werden im gemütlichen Camperbistro Huckenhamer Freiheit oder bei Festen und Feiern im Familiengasthof Huckenhamer Stadl serviert.