Einzigartige Parzellen mit privatem Pool

Das Aminess Avalona ist das einzige Camping Resort in Kroatien mit privatem Pools. Jede Parzelle ist so gestaltet, dass Sie sich an Ihren einzigartigen Urlaubsstil anpasst: Mit jeder Menge Privatsphäre und unvorstellbarem Komfort direkt am Meer. Egal, ob Sie mit der Familie, mit Freunden, zu zweit oder alleine reisen oder als digitale Nomaden auf der Suche nach einer eigenen ruhigen Ecke mitten in der Wildnis sind – hier werden Sie sich frei wie ein Vogel fühlen!