Leserreisen mit Camping, Cars & Caravans und Kuga Tours

Treffpunkt ist in der Nähe der hübschen, alten Stadt Annecy am blau schimmernden Lac d’Annecy, benannt nach dem Römer Annicius, der hier schon ein Landhaus erbaute.

Aus der Hochalpenregion fährt die Gruppe weiter in Richtung Süden bis in das kleine Städtchen Moustiers-St. Marie mit seinem mittelalterlichen Kern und der hübschen Wallfahrtskirche.

„Ausflug in die mondäne Welt der Reichen und Schönen“ lautet für zwei Tage das Motto der Fahrten entlang der Küste. Ziel ist zunächst Nizza, dank wunderbarer Lage und mildem Klima einer der ersten und bedeutendsten Kurorte an der „Azurblauen Küste“. Besonders die bezaubernde Altstadt, liebevoll „Vieux Nice“ genannt, begeistert mit romantischen Gassen und gemütlichen Cafés.

Nach dem Besuch einer Parfüm-Manufaktur am Vormittag, kann am Nachmittag der Tag geruhsam ausklingen.

Highlight unserer Fahrt in die Haute Provence ist der „Grand Canyon du Verdon“. Grandiose Schluchten des Verdon in Kalkbänke hinein – und das auf 21 Kilometern Länge – machen ihn zu einem der großen Ausflugsziele in der Provence. Wunderbare Aussichtspunkte und malerische Städte begleiten uns.

Morgens fahren wir als erstes zu unserem Campingplatz in Cassis, einst ein Fischerstädtchen, das an einer von spektakulären Felswänden gerahmten Bucht liegt. Am Nachmittag geht’s hinaus in die Calanques, in eine Welt aus schmalen, fjordähnlichen Buchten, die sich tief in die weißen, steil ins Meer abfallenden Kalkfelsen einschneiden.