Wir besichtigen den königlichen Palast in Cetinje und fahren mit dem Bus nach Budva und Kotor, um gemütlich durch die Altstadt zu schlendern. Eine Bootsfahrt bringt uns in die Bucht von Kotor. Wir machen halt am malerischen Küstendorf Perast, das berühmt ist für seine gut erhaltenen Barockgebäude und Kirchen und haben Gelegenheit, die Insel „Die Dame der Felsen“ zu besuchen. Die Geschichte besagt, dass die Bewohner von Perast über viele Generationen hinweg einen Stein oder ein Felsstück ins Meer warfen, wenn sie die gefährlichen Gewässer der Bucht von Kotor durchquerten. Mit der Zeit sammelten sich diese Steine zu einer kleinen Insel an.

Diesen Brauch kennt man auch in anderen Regionen der Welt. Das Besondere an dieser Legende ist, dass die Bewohner, als das Meer sich nach einem Sturm beruhigte, auf dem Wasser eine auf einem Felsen stehende Figur der Jungfrau Maria mit einem Kind in den Armen sahen. Sie beschlossen daraufhin, auf dieser künstlichen Insel eine Kirche zu errichten. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Insel mit viel Liebe und Hingabe gestaltet, und die Kirche, die sich darauf befindet, ist ein beeindruckendes Beispiel für Barockarchitektur.

Die Legende der Dame der Felsen ist ein faszinierendes Beispiel für den Glauben und die Traditionen einer Gemeinschaft, die die natürliche Schönheit ihrer Umgebung ehrt und in ihren Bräuchen und Legenden verewigt.

Nun sind wir schon drei Wochen zusammen unterwegs und erreichen Dubrovnik mit der von beeindruckenden und gut erhaltenen Stadtmauern umgebenen Altstadt. Ein geführter Stadtrundgang bringt uns die reiche Geschichte und die beeindruckende Architektur dieser faszinierenden Stadt näher. Mit Blick auf die Adria genießen wir das mediterrane Flair der von gemütlichen Cafés und Restaurants gesäumten Gassen sowie die herzliche Gastfreundschaft der Einheimischen.

170 Kilometer weiter erreichen wir mit unseren Gespannen die Stadt Foca, wo aufregende Aktivitäten wie Rafting und Kanufahren auf der Drina auf uns warten. Wir pirschen durch den Urwald Perućica im Sutjeska-Nationalpark, um in der unberührten Wildnis mit etwas Glück seltene Tierarten zu beobachten. Wir freuen uns diebisch, einen Steinadler zu sehen, bevor wir unsere Fahrt nach Mostar fortsetzen.