Tipp der Autorin: Wandernd durch Südjütland

Auf Wandern war ich gar nicht eingestellt in Südjütland. Umso schöner die Überraschung, wie viele tolle Touren man im Süden Dänemarks unternehmen kann. Die Tourismusregionen haben in den letzten Jahren viel in Wanderwege investiert. Besonders gut haben mir die Küstenpfade gefallen. Etwa der Gendarmenpfad (Gendarmstien). Ursprünglich ein Weg, auf dem die Gendarmen patrouilliert sind, um Schmugglern auf die Spur zu kommen. Schmuggeln war in dem grenznahen Gebiet eine weit verbreitete Einnahmequelle.

Die 74 Kilometer lange Route an der Flensburger Förde von Padborg bis Høruphav ist bestens ausgeschildert. Sie verläuft manchmal direkt am Strand und oft mit Blick aufs Wasser. Auch das Pendant an der Wattenmeer-Seite lohnt sich: der Marschpfad (Marskstien) durch die Tøndermarsk. 54 Kilometer durch offene Marschlandschaft und mitunter nah am Wattenmeer. Die Strecke führt durch Tønder, Højer und Møgeltønder, vorbei an Schloss Schackenborg. Sehr zu empfehlen ist auch der Alsstien: 64 Kilometer auf der Insel Als. Der Weg führt durch einen der größten Küstenwälder Dänemarks. Natürlich kann man jeden dieser Wege etappenweise gehen. Weitere Informationen: www.visitsonderjylland.de