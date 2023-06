Städtetipp Mayen

Dazu gehört auch die Kulisse des Mayener Grubenfeldes. Dabei handelt es sich um eine uralte Bergbaulandschaft am Rand der Stadt. Vor mehr als 7.000 Jahren hatten Menschen in der Osteifel begonnen, aus den Lavaströmen der Vulkane Basaltlava zu bergen – sie ließen eine bizarre Bergbaulandschaft zurück. Heute ist das Gebiet das größte Überwinterungsquartier für Fledermäuse in Deutschland – mit bis zu 100.000 Tieren. Tipp: In der europäischen Batnight des NABU wird das Mayener Grubenfeld für zweibeinige Besucher alljährlich am letzten Samstag im August vorgestellt mit Infoständen und Rahmenprogramm.