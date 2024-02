Fastnacht in Ravensburg

Die Faschingszeit kommt dies mal früh. Schon am 14. Februar ist alles vorbei. Aber bis zum Aschermittwoch steppt der Bär – insbesondere in Oberschwaben. Hier wird die alemannische Fasnet zelebriert, und eine Hochburg ist Ravensburg. „Kolba hoch – Verio“, so klingt es jedes Jahr aufs Neue, wenn die Schwarze Veri Zunft in Ravensburg die schwäbisch-alemannische Fasnet auf die Straßen bringt. Der Verein betreibt nun schon im 50. Jahr Heimat- und Brauchtumspflege in der alten Reichsstadt Ravensburg. Dann ziehen die Räuber vom Schwarzen Veri, die Hexenlieseln vom Pfannenstiel, der Ölschwang-Papierkrattler, der Zunftschalmeien, der Butzhansel und der Hexenteufel und der Schreikraga ab dem Dreikönigstag durch die Stadt und ganz Oberschwaben.