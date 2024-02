Reise: Mit dem Ballon über die Alpen

Übrig bleibt eine tolle Erfahrung, die man gern wiederholen kann. Den Abschied vom Tannheimer Tal „versüßt“ das abendliche Ballonglühen in Schattwald. Während sich sechs der farbenprächtigen und werbeträchtigen Ballons im Walzertakt drehen und im gleichen Takt aufglühen, bleibt Zeit, zurückzublicken oder sich vielleicht schon auf Teil zwei der möglichen Ballonfahrten zu freuen. Und dazu rollen wir ein Stückchen in Richtung Osten.

Auch am Achensee sind Ballonfahrer oft zu Gast und freuen sich auf Kunden. Das Hobby ist teuer und so sind zahlende Passagiere immer willkommen. Die Region rund um den Achensee bietet aber nicht nur von oben Sehenswertes. Noch ehe wir erneut in einen Ballon steigen können, haben wir etwas Zeit für eine „Erderkundung“ eingeplant. Unweit der Christlumlifte, nicht weit entfernt vom Campingplatz, werden die Ballons in den Himmel steigen.

Nur ein überschaubarer Fußweg ist es bis zum See und dem kleinen, aber wirklich lohnenswerten Heimatmuseum im Sixenhof. Ein idealer Einstieg für weitere Erkundungen rund um den See. Da gibt es neben den, per Seilbahn unterstützten, „Bergbesteigungen“ in Richtung Rofan- und Karwendelgebirge noch einige andere Museen.

Zum Beispiel die Museumswelt, die nicht nur eine tolle Sammlung alter Traktoren präsentiert sondern auch reichlich anderes zur Geschichte der Region erzählt. Eine Ausstellung zur heiligen Notburga widmet sich mehr der kirchlichen Geschichte und Gegenwart, während im Steinöl und Vitalberg auf den Spuren des heilsamen Gesteins gegangen werden kann, dessen Produkte weit über die Grenzen Tirols bekannt sind.

Doch einen Dominator hat das alles: Das ist die überwältigende Naturkulisse rund um den See. Eine Rundfahrt mit der Achensee Schifffahrt ist also, bevor man sich das Ganze von oben ansieht, durchaus die Zeit wert. Und etwas Zeit haben wir uns auch für eines der schönsten „Wandertäler“ genommen. Direkt hinter Pertisau öffnen sich die Karwendeltäler und bieten die Chance, ohne alpine Ambitionen, in die Natur einzutauchen. Und beim Eintauchen muss es nicht bleiben. Natürlich konnten wir uns einer gemütlichen Pause beim Kaiserschmarrn nicht entziehen, die Versuchung war ganz einfach zu groß. Es gibt einige Gasthäuser und Hütten, die hungrigen Wanderern Platz bieten.

Ganz zu vorderst genannt sei dabei die urige kleine Sennhütte im Falzthurntal, wo Marianne Perzl gemeinsam mit ihren Töchtern für typisches Alpenflair sorgen. Sie ist außen so unscheinbar, dass gerade im Winter, wenn sich der Schnee vor der Hütte türmt, schon so mancher Wanderer sorglos daran vorbei gegangen sein soll.