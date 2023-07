Reise Südfrankreich: Cassis und La Ciotat

Als wir die erste Calanque erreichen, schreit Sonia: „Ich werde zur Seite geschoben!“ Ich lasse sie mit dem Kajak in der Nähe des Kalksteinufers vor mir herfahren, da ich weiß, dass hier in der Nähe des Ausgangs der Calanque de Port-Miou ein unterirdischer Fluss mündet. Ich war gespannt, ob sie ohne Vorwissen etwas von der Strömung mitbekommen würde. Arme Sonia, jetzt denkt sie, ihr schlankes Boot wird von einem Walrücken oder einer Haifischschnauze zur Seite geschoben. Ich segele jetzt selbst in die Strömung; Sie ist so stark, dass ich mich fühle, als wäre ich auf einem Fluss.

Kein Wunder: In acht Metern Tiefe bläst ein Wasserstrahl mit der gleichen Menge pro Sekunde wie die Siagne bei Grasse ins Meer, nach starken Regenfällen sogar noch stärker. Dieses Süßwasser schwimmt dann auf dem schwereren, salzigen Meerwasser an die Oberfläche und bildet so wirklich einen Fluss im Meer.