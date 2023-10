Auszeit vom Alltag? Natur der Superlative? Wer das sucht, der sollte unbedingt einmal Camping in den Schweizer Alpen in Betracht ziehen. Das jedenfalls meint Silvio Berchtold. Kein Wunder: Er betreibt den Campingplatz Tunetsch in der Aletsch Arena. „Und“, so wirbt er weiter, „schöner Nebeneffekt: Trotz starkem Schweizer Franken bleibt der Geldbeutel geschont.“ Tatsächlich lag die Schweiz laut camping.info mit einem durchschnittlichen Übernachtungspreis von 38,01 Euro pro Nacht und Person an der Spitze in Europa. Gemessen am sonstigen Preisniveau der Eidgenossen schneidet die Urlaubsform jedoch äußerst günstig ab. Außerdem bringen mobile Urlauber zumindest einen Teil ihrer Lebensmittel mit und senken damit die täglichen Ausgaben spürbar.