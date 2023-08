Reise Finnland

Info Finnland

Wildwasser-Rafting

Die Geschichte des Flusses Kymijoki reicht Hunderte von Jahren zurück, als dieser den Wikingern und Fischern als Wasserstraße zum Meer diente. Heute ist der Kymijoki mit seinen rasanten Stromschnellen ein Paradies für Adrenalinjunkies. Aber auch die Natur entlang des Flussufers hat einiges zu bieten und kann bei einer Fahrt über den Fluss ausgiebig bewundert werden. Geführte Rafting- Expeditionen werden bis Dezember angeboten und stets mit einem traditionellen Kaffee am Lagerfeuer abgerundet. https://eramys.fi/en

Finnlands größte Rauchsauna Jätkänkämppä ist eine ehemalige Flößerhütte aus den 1950er-Jahren und bietet Gästen eine riesige Rauchsauna, die bis zu 70 Personen Platz bietet. Hier können Besucher im sanften Dampf der Sauna entspannen und einen Abend in vitalisierender Hitze mit einem erfrischenden Bad im nahe gelegenen See verbinden. www.rauhalahti.fi/de

Mit dem Rad durch die Nacht

Die Saimaa Cycle Tour richtet sich an Radsportbegeisterte jeden Niveaus, die sich selbst herausfordern und den magischen Schein der Mitternachtssonne erleben möchten, während sie auf mehr als 300 Kilometern asphaltierter Straßen durch malerische Landschaften und Dörfer fahren. Auf der Strecke werden an Servicepunkten Getränke, Snacks, warme Mahlzeiten und sogar Massagen angeboten. Die Tour findet am 7. und 8. Juli in Imatra statt. www.saimaacycletour.com/en

Die Früchte der Natur

In der Region Saimaa in der Seenplatte können Gäste saisonale Wildgerichte aus dem viertgrößten See Europas und den umliegenden Wäldern genießen, die in der freien Natur über einem offenen Feuer serviert werden. Alle Beeren, Pilze und Wildkräuter werden per Hand gepflückt und frisch serviert. Dieses authentische Erlebnis in der ostfinnischen Wildnis verspricht einmalige Erfahrungen. https://uhkua.fi/in-english/

Olhava im Repovesi-Nationalpark Olhava liegt im Repovesi-Nationalpark an einem kleinen See mit atemberaubender Landschaft und ist das Zentrum der finnischen Kletter-Szene. Hier versammeln sich regelmäßig Outdoorbegeisterte, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Der Repovesi-Nationalpark lässt sich von Helsinki leicht mit dem Zug erreichen. www.outdooractive.com/de

Lost in Kainuu Adventure Race

Jährlich findet im Norden das größte und längste Abenteuerrennen Finnlands statt, das immer wieder Hunderte von Teilnehmern an den Start lockt. Dort können Kontrahenten sich in verschiedenen Disziplinen zu Land und zu Wasser miteinander messen. Zu den vielfältigen Herausforderungen dieses Rennens gehören mitunter Klettern, Zipline, Laufen, Fahrradfahren, Inline-Skating, Trekking, Orientierungslauf, Kanufahren, Schwimmen und andere wasserbezogene Aktivitäten – es ist also für jeden Geschmack etwas dabei.

Die Teilnehmer treten in Teams gegeneinander an und müssen während des Wettkampfs verschiedene Abenteuerquests erledigen. Beim Lost in Kainuu Adventure Race, das vom 7. bis 9. September stattfindet, können Strecken zwischen 40 und 350 km zurückgelegt werden. https:// lostinkainuu.endurancekainuu.fi/de