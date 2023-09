Reise Brabant

So ist das mit der Tradition. 1183 wurde das Herzogtum Brabant gegründet und gilt als die Wiege der Niederländer. Heute ist das historische Gebiet zweigeteilt, besteht aus der im Süden der Niederlande gelegenen Provinz Noord-Brabant und den belgischen Provinzen Antwerpen und Brabant. In den Niederlanden bündeln sich in Brabant spannende Städte, historische Festungen und malerische Rad- und Wanderrouten durch die Nationalparks der Region. Da ist für jeden Geschmack das passende Angebot dabei. Das beginnt schon bei der Wahl des Nachtquartiers: Vom Minicamp auf dem Bauernhof über eine Übernachtung im Grünen am Rand des Nationalparks bis hin zum komfortablen Campingplatz mitten in der Stadt ist alles möglich.