Obwohl Magdeburg fast 240.000 Einwohner hat, können die Sehenswürdigkeiten auf kurzer Strecke entdeckt werden. Vom Magdeburger Dom mit seiner mittelalterlichen Geschichte und dem Kloster Unser Lieben Frauen ist es nicht weit zur Grünen Zitadelle von Magdeburg, das letzte Architekturprojekt von Friedensreich Hundertwasser. Es spiegelt das farbenfrohe und moderne Flair der Landeshauptstadt wider und vom Fürstenwall aus schweift der Blick über die Elbe, die vorbei an imposanten Parklandschaften durch die Stadt fließt.

In der Vorweihnachtszeit wird die Stadt aber in ein ganz besonderes Licht getaucht. Ab 27. November funkelt die Lichterwelt Magdeburg mit mehr als einer Million LEDs. Besucher können durch die beleuchteten Straßen schlendern, über die imposanten Lichtmalereien mit Magdeburger Persönlichkeiten an den Fassaden staunen oder die Musik des Komponisten und gebürtigen Magdeburgers Georg Philipp Telemann am beleuchteten Brunnen auf dem Ulrichplatz genießen. Von Lichtstelen überrankte Brunnen, schimmernde Instrumente, galoppierende Pferde, eine glitzernde Jungfrau auf ihrem großen Lichtertor und Wasserspiele aus goldenen LED-Lämpchen: Einzigartige Kunstwerke zaubern eine unvergleichliche Atmosphäre in die gesamte Innenstadt.