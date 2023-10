Städtetipp Halberstadt

Manche Orte in der Welt sind bekannt für eine einzigartige Aura, die sie verbreiten. Wie etwa die Megalithen von Stonehenge in England. Doch Mystery-Fans müssen gar nicht so weit reisen, um Gänsehaut pur zu erleben. Auch südlich von Halberstadt gibt es geheimnisumwitterte Orte, die spannende Geschichten aus der Vergangenheit erzählen, nämlich die Halberstädter Berge.