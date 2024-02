Städtetipp Innsbruck

Auch wenn die schneebedeckten Gipfel der Nordwand noch so verlockend sein mögen, zumindest für „Neulinge“ ist eine kleine Stadtführung durchaus empfehlenswert. Sicher, die Altstadt ist nicht groß und eigentlich leicht zu erkunden, doch die zahlreichen kleinen Straßen und engen Gassen rund um das „Goldene Dachl“ können schon verwirren. Wenn man sich da ein gutes Stündchen gönnt, vielleicht sogar mit Stadtführerin Antonella Placheta, ist man hinterher nicht nur klüger, sondern bekommt auch manch guten Tipp mit auf dem Weg.

So ist zwar jedem Besucher klar, dass das „Goldene Dachl“ das Wahrzeichen der Stadt ist. Dabei ist dieser spätgotische Prunkerker trotz seiner 2.657 feuervergoldeter Kupferschindeln gar nicht so auffallend, wie mancher Besucher erwartet hat. Eine kleine Enttäuschung inklusive – wie manch anderes Wahrzeichen in manch anderer Stadt auch. Aber klar, wenn das Gold in der Sonne glänzt und man bedenkt, dass jede Schindel rund 1.500 Euro wert ist – es hat schon was.

Doch nicht weniger beeindruckend ist ein Abstecher in die Hofkirche, im 16. Jahrhundert als Grabkirche für Kaiser Maximilian I. errichtet. Wenn auch der Sarg leer ist, der Kaiser wurde in der Burg in der Wiener Neustadt begraben, zählt sie doch zu den großartigsten Kaisergräbern Europas. Flankiert von 28 überlebensgroßen Bronzestandbildern der Verwandtschaft des Kaisers thront das Hochgrab in der Kirche. Diese Bronzefiguren, im Laufe der Jahrhunderte schwarz geworden, sorgen dafür, dass der Volksmund nur von der „Schwarz-Mander-Kirche“ spricht.