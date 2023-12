Und dazu gibt es gerade hier am Achensee einiges zu sagen, ist die weltweite Verbreitung des Liedes nicht zuletzt den Geschwistern Rainer aus der Region zu verdanken, die das Lied über Jahrzehnte aus der heimatlichen Umgebung hinaus in die Welt trugen. Dabei war es wohl weder Hilfspfarrer Joseph Mohr noch dem Arnsdorfer Dorfschullehrer und Organist Conrad Franz Xaver Gruber bewusst, welchen „Jahrhundert-Song“ sie am Heiligabend 1818 erstmals der Öffentlichkeit präsentierten.

In der kleinen Schifferkirche St. Nikola in Oberndorf bei Salzburg ließen sie, von Mohr auf der Gitarre begleitet, das Weihnachtslied „Stille Nacht, Heilige Nacht“ erklingen. Bereits ein Jahr später kam das Lied zu den Geschwistern Rainer, die als fahrende Händler und Musiker ihren Lebensunterhalt mehr schlecht als recht verdienten. Nach einem Auftritt vor Kaiser Franz I. und dem russischen Zar Alexander der Große im Kaiserzimmer auf Schloss Fügen 1822 nahm die Karriere der singenden Geschwister Fahrt auf und in der Folge waren sie unter anderem in Russland, Deutschland, Großbritannien und letztlich auch in Amerika unterwegs. Der Siegeszug des Liedes war nicht mehr aufzuhalten.

Traurige Berühmtheit erreichte es 1914 im zweiten Weltkrieg, in dem deutsche und britische Soldaten in den Schützengraben der Westfront beim sogenannten „Weihnachtsfrieden“ gemeinsam dieses Lied anstimmten. In einer Stimmung, die kaum trauriger und wehmütiger hätte sein können. Bisher soll es in 300 Sprachen übersetzt worden und auf Abermillionen Tonträgern erschienen sein. Allein 30 Millionen Singles sind von der Version, die Bing Crosby 1934 in seiner Weihnachtssendung sang, über die Ladentische gegangen.

Ja, und an all dem hatten halt Ludwig Rainer und seine Geschwister großen Anteil. Rainer, der sich als wohlhabender und weitgereister Mann 1868 in Achenkirch niederließ und ein nobles elegantes Hotel errichten ließ, verstarb 1893 72-jährig und fand seine letzte Ruhestätte auf dem örtlichen Friedhof. Während das prächtige Hotel nach einem Großbrand abgerissen werden musste, lädt die kleine Seehofkapelle von Ludwig Rainer zu einem Besuch ein. Ist man mit Museumspädagoge Franz Lückemeyer unterwegs, einem ausgewiesen Rainer-Kenner, ist der Schlüssel dazu mit dabei.