StÃ¤dtetipp Gouda: Alles (nicht nur) KÃ¤se

Und auch wer Lust hat auf Kunst, muss nicht weit laufen. Beim Bummel durch die Stadt finden sich zahlreiche Galerien und Ateliers, die teilweise in herrlichen alten Grachtenhäusern untergebracht sind. Das Museum Gouda zeigt zudem eine abwechslungsreiche Sammlung mit Altarstücken aus dem 16. Jahrhundert bis hin zu Gemälden der Den Haager Schule aus dem 19. Jahrhundert.

Ebenfalls dort zu bewundern: Über 1.200 Exponate der berühmten Gouda-Keramik. Die Stadt blickt auf eine jahrhundertealte Tradition in der Herstellung von Tonpfeifen sowie von Gebrauchs- und Schmuckgegenständen zurück. Im Museum werden unter anderem sehr seltene Art-déco-Vasen ausgestellt, die zeigen, wie vielseitig die Keramikfertigung war. Keramikliebhaber wird es aber vor allem im Mai nach Gouda ziehen. Über Christi Himmelfahrt finden hier an zwei Tagen die Goudaer Keramiktage statt, bei denen mehr als 100 Kunsthandwerker aus dem In- und Ausland ihre Werke zeigen und verkaufen.

In dieser Jahreszeit lohnt auch ein Ausflug zum Museumshafen. Die Schifffahrt hatte in Gouda dank der zentralen Lage der Stadt schon im 12. Jahrhundert eine wichtige Bedeutung. Im Mittelalter lag sie an der Route für Schiffe, die nach Amsterdam und nach Flandern wollten. Heute stehen die historischen Lastkähne und Schlepper still, werden aber alle noch von Schifferfamilien bewohnt.

Wer die Stadt dennoch vom Wasser aus erkunden will, bucht eine Grachtenfahrt, die entlang der historischen Schifffahrts- route auch an „De Roode Leeuw“ vorbeiführt, einer der ältesten Getreidemühlen der Niederlande. Neben der Mühle befindet sich ein Lädchen, in dem sich Besucher mit selbstgemahlenem Mehl eindecken können. Wasser, Käse, Kunst. Das ist Gouda: Ganz viel Holland auf kleinem Raum.