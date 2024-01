Campingreise Nordostspanien: 7 Camps in Aragonien

Im Tal von Benasque

Juan Carlos war auch schon da. Der eindeutige Beleg dafür stammt von einem verblassten Foto im Restaurant El Fogaril in Benasque, das den Wirt mit dem damaligen König zeigt. Auch wenn der Ex-Monarch nach vielen Skandalen nicht mehr als Aushängeschild taugt: Das Foto lässt jedenfalls vermuten, das sich die Gegend lohnt, wenn sogar ein Royal hier Urlaub macht. Der Ex-König kam zum Skilaufen. Es heißt, er habe bei Freunden gewohnt. Noble Herbergen gibt es in der Gegend keine.

Für diejenigen, die hierher kommen, steht nicht Luxus, sondern Natur an erster Stelle. Und die ist wirklich erstklassig. Von Benasque auf 1.136 Metern überm Meer geht es hinauf in den Nationalpark Posets-Maladeta. Dort ragt der höchste Gipfel der Pyrenäen empor: der Aneto. Er ist 3.404 Meter hoch, der Glacier de Aneto, und einer der letzten Gletscher Spaniens. Wer noch was sehen will vom ewigen Eis und Schnee, sollte sich beeilen. Experten vom Gletscherforschungsinstitut CSIS prognostizieren, dass der letzte von einstmals 45 Pyrenäen-Gletschern spätestens in zehn Jahren geschmolzen sein wird. Bis vor kurzem ist man noch von 50 Jahren ausgegangen.

Das Wandergebiet im Nationalpark liegt auf 2.000 Metern. Hier oben sind die Temperaturen weitaus angenehmer als in der Ebene. Die vielen Gewässer sorgen zusätzlich für angenehm frische Luft. Es gibt hier jede Menge Bäche, Wasserfälle und kleine Seen, in denen sich die schneebedeckten Gipfel spiegeln. Viele dieser Hochgebirgsseen in den Seitentälern, zum Beispiel der Escarpinosa-See, sind auf Wanderwegen gut zugängig.

Die Stille hier ist ungemein erholsam. Auch die Wanderer, die uns gelegentlich entgegen kommen, genießen sie offenbar. Sie schweigen, abgesehen von einem freundlichen Gruß. Jeder ist damit beschäftigt zu gucken. Staunend zu beobachten, wie sich der Gänsegeier in die Lüfte schraubt oder wie sich ein Regenbogen im Wassernebel der Wasserfälle entwickelt. Gelegentlich sollte man natürlich auch auf den Wegverlauf achten. Bewirtschaftete Almhütten wie in den Alpen gibt es hier übrigens nicht. Wer kein Picknick einpackt, muss Diät halten.

Camping Los Baños liegt am dichtesten am Nationalpark. Der einfache Platz, der zum Hotel Turpi gehört, liegt zehn Kilometer außerhalb von Benasque. Der Name bezieht sich auf ein Thermalbad, das es mal in der Nähe gab. Seit einigen Jahren ist es geschlossen und verfällt zusehends.