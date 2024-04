FrÃ¼hling in Wien: 5 Tipps, um jetzt die Ã–sterreichische Metropole zu erleben

Tipp 1: The Hoxton Vienna: Grüner Rückzugsort trifft Retro-Chic

Weitläufige Rasenflächen, duftende Blumenbeete und ein großer Teich: Der Stadtpark ist eine kleine Erholungs-Oase inmitten der lebendigen Stadt und ein beliebtes Ziel für Einheimische und Touristen, die hier entlang des Wienflusses spazieren können. Am ersten April öffnete hier das Hotel The Hoxton Vienna in einem historischen Gebäude der 1950er Jahre offiziell seine Türen. Das neue Hotel hat seiner Retro-Eleganz, 196 charmant eingerichteten Zimmern, einer Dachterrassen-Bar mit Pool und tollem Ausblick über die Metropole und einem hervorragenden Restaurant viel zu bieten. Im The Auditorium können Veranstaltungen und Feste abgehalten und gefeiert werden.

The Hoxton Vienna, Rudolf-Sallinger-Platz 1, 1030 Wien