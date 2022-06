So, wie die Menschen in Bautzen zusammengestanden haben, als 1989 die Mauer fiel. Die Wende lässt sich ablesen in der Gedenkstätte Bautzen. Sie erinnert an die Opfer beider Bautzener Haftanstalten, Bautzen I, das so genannte Gelbe Elend, und Bautzen II. In dem ehemaligen Gefängnis werden viele Haftschicksale sowie die historischen und politischen Hintergründe erklärt. Hier finden Ausstellungen und Führungen, Lesungen und Vorträge, Zeitzeugengespräche und Filmvorführungen statt.

Die thematischen Schwerpunkte der Gedenkstätte Bautzen sind:

• die Geschichte beider Bautzener Gefängnisse im Nationalsozialismus von 1933 bis 1945,

• Bautzen I als sowjetisches Speziallager von 1945 bis 1956,

• das Stasi-Gefängnis Bautzen II von 1956 bis 1989, dem Ende der DDR.