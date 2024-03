Der internationale Mode- & Designfotograf und Visual Artist Yuri Catania veröffentlichte 2021 in seinem Wohnort Rovio 60 Manifeste an Hauswänden, auf denen überwiegend Katzen zu sehen sind. Von den Gigantografien sind inzwischen nur noch einige Überreste geblieben. Doch nun öffnet Yuri Catania die Türen seines Hauses für Besucher aus aller Welt:

CasaGalleria.ART ist eine völlig neuartige, moderne Kunstgalerie, in der Yuri Catania und seine Frau Silvia Besucher empfangen und ihnen das Gefühl geben, zuhause zu sein. Neben der Besichtigung der ausgestellten Werke können die Gäste sich mit dem Künstler unterhalten, ihm bei seiner Arbeit im Atelier zuschauen und die Blumen im Garten bewundern. CasaGalleria.ART ist auf Anmeldung an sieben Tagen in der Woche für die Öffentlichkeit zugänglich. Es gibt verschiedene Angebote, von einem Besuch der Galerie mit dem Künstler, personalisierten Foto-Sessions und der Möglichkeit, einen Apéro oder ein Mittagessen mit von Silvia ausgewählten lokalen Produkten einzunehmen. Rovio bietet sich auch an als Ausgangspunkt für Ausflüge, zum Beispiel zur Erkundung des Botto-Wasserfalls.