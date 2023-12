Raus aus der Gondel und rein ins Ski-Vergnügen: Alta Badia inmitten der Ladinischen Dolomiten bietet seinen Gästen von Dezember bis April eine sehr, sehr weitläufige Skiregion. Sie liegt zwischen 1.300 und 2.778 Meter Seehöhe und gehört zum UNESCO-Welterbe, macht aber nur einen Teil des Zaubers aus, den diese gut präparierten Pisten und Berge verströmen. Dazu kommen eine Jahrhunderte alte Kultur und eine Küche, die sogar in den Hütten im Skigebiet Einzug hält. Das Dolomiten-Skigebiet von Alta Badia bietet gepflegte Pisten von Dezember bis April. 53 Skilifte, 130 Kilometer bestens präparierte Skipisten, davon sind 74 Kilometer leicht, also blau, 47 Kilometer mittelschwer, also rot und 9 Kilometer schwer, also schwarz.

Die zentrale Lage im weltgrößten Skikarussell Dolomiti Superski und der direkte Einstieg zur Sellaronda machen aus dem Gemeindeverbund von Alta Badia, dazu gehören die Orte Corvara, Colfosco, La Villa, San Cassiano, Badia und La Valle, eines der beliebtesten Skigebiete in Südtirol – auch für Caravaner. Im Talverlauf von Ghaidra und Garder liegen Camping Colfosco und Camping Sass Dlacia genial zentral. Was das Skigebiet von Alta Badia mit den Bergen Col Alto, Piz La Ila und Piz Boe aber so ganz besonders macht, ist die enorme Hüttendichte. Über zwei Dutzend Hütten von groß bis klein kümmern sich um das leibliche Wohl der Skifahrer, die ja nicht nur aus der Region Alta Badia kommen.