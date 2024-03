Bei Trainingslagern, Wettkämpfen und im Ligabetrieb ist Timo Bolls treuer Begleiter namens „Erbse“ fast immer dabei.

Warum setzt ausgerechnet dieser Ausnahmeathlet auf sein Reisemobil? Ganz einfach – er möchte hautnah am Geschehen sein. Wer sonst wohnt schon während eines Turniers direkt vor der Halle und kann in nur zwei Minuten zum nächsten Match hinüberlaufen? Außerdem hat er so sein eigenes Reich immer dabei – inklusive gemütlichem Wohnzimmer, in dem er Kollegen und Freunde auf einen Kaffee einladen kann.