Die Bianco-Baureihe mutiert bei Fendt immer mehr zum Bestseller – macht schon fast dem Saphir Konkurrenz. Unterteilt in Activ und Selection, gibt es im Modelljahr 2022 nun 15 Varianten, davon sieben mit der Combi-Heizung von Truma, die den Activ auszeichnet. Der Wunsch nach einer elektronisch steuerbaren Heizung mit integrierter Warmwasseraufbereitung scheint bei der Kundschaft größer als gedacht. Hinzu kommt, dass diese Modelle auch smart gemacht werden können, da sie das Bedienteil CP-plus mit iNet-ready in Serie haben und so verschiedene Geräte per Handy steuerbar machen. Außerdem sind so doch auch etwas andere Grundrisse möglich, was Fendt zu Heckbad oder neuen Familiencaravans beflügelt.