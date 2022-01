Entwicklungspartner waren Hymer und ZF

Der E-Wohnwagen von Airstream basiert auf einen Hochvolt-Elektrochassis von Thor und wurde zusammen mit ZF und Hymer entwickelt. Der Caravan verfügt über einen eigenen E-Antrieb und Batterien. Damit soll der Wohnwagen nicht nur beim Rangieren mit dem eigenen Antrieb fahren können, sondern vor allem bei der Anreise zum Campingplatz den E-Antrieb des Zugfahrzeugs unterstützen und so die Reichweite des Gespanns erhöhen. Natürlich macht das Batteriepaket den eStream auch zu einem „ausgezeichneten netzunabhängigen Fahrzeug“, so Airstream. Der eStream Concept ist mit 900-Watt-Solarzellen ausgestattet, die die Batterien und andere Bordgeräte mit Energie versorgen, so dass der Benutzer bis zu zwei Wochen lang ohne Stromnetz leben kann.