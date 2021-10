Formschön & up to date

Äußerlich tritt der Kabe Estate modern auf, mit Glattblech- Karosserie, schwarzen Fensterrahmen und rotschwarzer Beklebung im 3-D-Look. Neu gegenüber der früheren Classic-Version ist auch, dass der Wohnwagen auf einem Fahrwerk von Knott mit selbstnachstellenden Bremsen gebaut wird.

„Das Innendesign ist aber von einer einfachen und stilreinen Formsprache geprägt. Die Inspiration fanden wir in den funktionellen Küchen der 1950er-Jahre mit ihren abgewinkelten Oberschrank- Schiebetüren. Dieses Design zieht sich wie ein roter Faden durch den gesamten Wagen, mit geraden Oberschränken in der Küche, die in einer Linie mit den Oberschränken über der Sitzgruppe und im Schlafbereich liegen“, sagt Tina.

Das matt-weiße Dekor der Oberschränke mit Holzkantenleisten schafft einen stilechten Kontrast zu dem neuen, dunklen Holzdekor – Nussbaum Ombre – der Unterschränke. Dieser Effekt wird durch gefrostete, beleuchtete Partien in den Ecken und die beleuchteten Raumteiler-Sektionen zwischen Küche und Sitzgruppe noch verstärkt. Die Deckenlinie wird durch eine indirekte Mit Glattblech, schwarzen Rahmenfenstern, kontrastierenden rot-schwarzen Aufklebern im 3-D-Look und einem Fahrwerk von Knott mit selbstnachstellenden Bremsen will der Estate neue Kunden ansprechen.

Der klassische Musica ist unsere erfahrenste Baureihe. Er erfüllt mit seinen drei Grundrissen alle Ansprüche an ein gehobenes Zuhause auf vier Rädern. Wer sich für diese Baureihe entscheidet, braucht sich in seinem Lebensstilnicht groß umgewöhnen. Grundrisse 14 Größe 470 bis 780 cm Preise 34.500 bis 58.700 Euro Stimmungsbeleuchtung akzentuiert. Weil der Estate natürlich up to date sein will, verfügt er über etliche trendige Einrichtungsdetails wie Leselampen mit USB-Anschluss, matt-schwarze Griffe und Garderobenhaken sowie einen schwarzen Wasserhahn in der Küche.