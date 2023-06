In den USA gehören die markanten Caravans von Aliner seit 1984 zum historischen Erbe der Urlaubscamper. In Europa sind sie nahezu unbekannt. Seit 2022 will der Karlsruher Händler Camp-Impuls die US-Faltcaravans aber auch in Deutschland verbreiten. Sie folgen dem Prinzip des Klappcaravans, das Esterel berühmt gemacht hat – beim Fahren flach, beim Wohnen groß.