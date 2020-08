Kabe Neuheiten 2021

Weltneuheit im Imperial

Das Flaggschiff Imperial wartet 2021 exklusiv mit einer Weltneuheit auf: die Alde-Heizzonen. Sie ermöglichen Wärmekontrolle in zwei Zonen, während der Waschraum durch den Rücklauf immer erwärmt wird. Ein zusätzliches isoliertes Wärmerohr in der hinteren Zone erwärmt auch noch den Boden. Auch bei dieser Baureihe ist die Serienausstattung um den Router und die Stereoanlage erweitert. Die Edelsteine bekommen USB-Anschlüsse am Etagenbett, Ablagetaschen und einen neuen Gasherd von Thetford mit vier Flammen und Heißluftofen. Beim Kühlschrank hat der Kabe-Kunde in Zukunft die Wahl zwischen Absorber und Kompressor. Bei gleicher Größe, gleichem Gewicht und gleichem Design.